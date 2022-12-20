عبد المنعم فؤاد: نسعى جاهدين لنشر العلم الأزهرى الوسطى فى جميع ربوع الجمهورية

عقد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف، اجتماعا افتراضيا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيمز”، مع مديري وأعضاء الإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظات، لبحث آليات تشغيل الفروع الجديدة للرواق الأزهري، وبحث المشكلات التي تواجه الدارسة في الأروقة الخارجية، ومعالجة السلبيات ومناقشة طرق معالجتها وتحويلها إلى نقاط إيجابية لتحقق بذلك الهدف المنشود من الرواق الأزهري.

وحضر الاجتماع، الشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، والشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وحرصا من مؤسسة الأزهر الشريف على تحفيظ كتاب الله تعالى وفتح باب القبول أمام الراغبين في تعلم أحكام تلاوته.

جاء ذلك بالتزامن مع تشغيل المقرات الجديدة لرواق القرآن الكريم للطفل، حيث تم فتح ٥٣٨ فرعا جديدا بالقرى، وبالمناطق النائية بالمحافظات، حيث تم الإعلان في وقت سابق على الصفحات الرسمية للأروقة في جميع محافظات الجمهورية، عن قبول دفعات جديدة للراغبين من الأطفال في حفظ القرآن الكريم، وتم اختبارهم وتسكينهم على المستويات طبقا لمقدار ما يحفظون من القرآن الكريم، ليصل بذلك عدد الفروع الإجمالية لرواق الطفل حوالي ١٠٤٥ فرعا، لخدمة كتاب الله على مستوى الجمهورية.

وفي نفس السياق، تواصل المشرف العام على الأنشطةالعلميةللرواق الأزهري، الدكتور عبد المنعم فؤاد، مع مديري الإدارات الفرعية للرواق الأزهري، مشددا على تذليل كافة العقبات أمام الدارسين، إضافة إلى تجهيز كافة المقرات بأجهزة الحاسب الآلي والأدوات الكتابية اللازمة لخدمة حملة كتاب الله.

وفي سياق سابق، تفقد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، فروع الأروقة الخارجية في تسع محافظات، فعاليات اختبارات نهاية المستوى لدارسي أروقة القرآن الكريم والتجويد والقراءات بالمحافظات الخارجية، مؤكدا أن هذه الفروع تُتابع وبصورة دورية من قِبل الباحثين بالجامع الأزهر وِفق خطة متابعة شهرية، تم إعدادها من قِبل الإدارة العامة للجامع الأزهر، لتغطية كافة فروع رواقي العلوم الشرعية والقرآن الكريم على مستوى الجمهورية.

واستنادا لمبدأ التطوير، تقوم الإدارة العامة بالجامع الأزهر بعمل دورات تدريبة دورية للمحفظين بأروقة القرآن الكريم، يتم من خلالها مراجعة القرآن الكريم كاملا في مدة قدرها ٤ أشهر، والتي من شأنها الحفاظ على مستوى المحفظين من الناحية العلمية من حفظ وتلاوة وتجويد كتاب الله - تعالى؛ وأيضا من الناحية العملية في كيفية التعامل مع الطفل.