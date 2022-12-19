انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق نشب بشقة سكنية فى العمرانية

أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع نشوب حريق بشقة سكنية في أحد العقارات بالعمرانية، لبيان سبب نشوب الحري وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في شارع نصر الدين بمنطقة العمرانية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية، والدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.