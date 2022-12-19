الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق نشب بشقة سكنية فى العمرانية

ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع نشوب حريق بشقة سكنية في أحد العقارات بالعمرانية، لبيان سبب نشوب الحري وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في شارع نصر الدين بمنطقة العمرانية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية، والدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

انتداب المعمل الجنائي حريق شقة سكنية العمرانية

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وائل لطفي

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