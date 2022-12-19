الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

انتهاء اختبارات المرحلة الأولى من مسابقة الإمام الأكبر للقرآن الكريم

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة الإمام الأكبر للقرآن الكريم، التي أجريت اختباراتها في منتصف نوفمبر الماضي، وتجري الآن عملية رصد الدرجات ومراجعة فيديوهات الطلبة المتقدمين للمسابقة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتقوم اللجنة التي شُكلت للمراجعة، بالكشف على استمارات وبيانات الطلاب المتقدمين وتقييم الفيديوهات المسجلة، لمقارنة أداء الطالب في الفيديو بالتقييم الذي حصل عليه للتأكد من حصول الطالب على الدرجة التي يستحقها، كما تقوم اللجنة بإعادة تجميع الدرجات للتأكد من مطابقتها للدرجات الخاصة لكل سؤال.

ويصعد للمرحلة الثانية الطلاب الحاصلون على  ٨٠ % فأكثر، فإذا حصل الطالب على ٩٠ % في المرحلة التالية فإنه يكرم ويصعد العشر الأوائل في المرحلة الثانية من كل محافظة للمرحلة النهائية للتنافس على العشر الأوائل على الجمهورية، ويتيح الأزهر للطالب المتسابق هذا العام الحصول على نتيجته وموعد اختبارات المرحلة الثانية والتي تبدأ نهاية فبراير؛ من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

تأتي هذه المسابقة برعاية من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر،  ومتابعة الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

قطاع المعاهد الأزهرية مسابقة الإمام الأكبر للقرآن الكريم جميع أنحاء الجمهورية الأزهر بوابة الأزهر الدكتور احمد الطيب مسابقة شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

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وائل لطفي

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