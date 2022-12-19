أخصائي اضطرابات النوم: مشاكل الأرق بحاجة إلى استشارة طبية

قال الدكتور حاتم عودة، اخصائي اضطرابات النوم، إن اضطرابات النوم جزء من الطب النفسي والعصبي، مشيراً إلى أن جميع الحضارات القديمة تحدثت عن مشاكل الأرق وقلة النوم.

مشاكل النوم

وأكد الدكتور حاتم عودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن اضطرابات النوم تسبب الكثير من المشاكل الجسدية والنفسية الخطيرة، موضحا أن اضطرابات النوم تنقسم إلى ٥ أسباب رئيسية منها الأرق ومشاكل التنفس.

وأضاف في حديثه، أن الأرق ليلاً يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى النوم المفاجيء أثناء ساعات العمل، وبالتالي يسبب الكثير من الخسائر البشرية والمادية، لذا الضرر من النوم الزائد أكبر بكثير من مشكلة قلة النوم.

علاج الأرق وقلة النوم

وأشار إلى أن اضطرابات النوم تحتاج إلى استشارة طبية، حيث تختلف كل حالة عن الأخرى، ولهذا لا يصح تناول المنومات والمهدئات دون الرجوع للطبيب، معبراً: "أغلب الأدوية المنومة ليست لها أضرار على الصحة لكن يجب تناولها بوصفة طبيب".