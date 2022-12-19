«سنة جديدة» الأغنية الدعائية لمسلسل «وبينا ميعاد» (فيديو)

استقر الكاتب الصحفي يسري الفخراني المشرف على المحتوى الدرامي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على موعد بث المسلسل التلفزيوني “وبينا ميعاد” عبر شاشة قناة DMC الفضائية.

ومن المقرر عرض أولى حلقات مسلسل “وبينا ميعاد” بالتزامن مع انطلاق العام الميلادي الجديد وذلك يوم 1 يناير المقبل 2023 عبر قناة دي إم سي ودي إم سي دراما ومنصة watch it الرقمية.

وكشف يسري الفخراني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن الأغنية الدعائية لمسلسل “وبينا ميعاد” بصوت النجم مدحت صالح وحملت الأغنية اسم “سنة جديدة” والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي سلطان صلاح، وألحان وتوزيع موسيقي خالد عز، وتضمنت الأغنية مشاهد من أحداث المسلسل والذي تدور قصته في إطار اجتماعي.

مسلسل "وبينا معاد" يتضمن 30 حلقة بطولة مدحت صالح، صبرى فواز، شيرين رضا، داليا شوقى، حسن حفنى، بسمة، داليا شوقى وعدد كبير من الفنانين، تاليف وإخراج هانى كمال.