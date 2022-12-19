تعليق تامر أمين على مباراة الأرجنتين وفرنسا: «توقف إيقاع العالم خلالها»

علق الإعلامي تامر أمين، على فوز الأرجنتين بكأس العالم بقيادة "ميسي"، قائلاً: "إنه يمكن وصف المباراة النهائية لكأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا بأنها مباراة السوبر، ومباراة الدنيا أو حال الدنيا".

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، أنه لابد القول إن كرة القدم وتحديدًا كأس العالم بها سر وسحر غريب، معقبا: "بالأمس كل من كان له بالكرة ومن ليس له، الكبير والصغير، وكل أطياف المجتمع في أنحاء المعمورة، كانوا يشاهدون المباراة بمنتهى الحماس والفضول والتشجيع".

وتابع: "شعرت أن العالم يتوقف عن الإيقاع طوال فترة الـ 120 دقيقة الخاصة بمباراة فرنسا والأرجنتين الأمس، صدق من أسماها معشوقة الجماهير والساحرة المستديرة، ستات البيوت كانت تشاهد وتشجع "يلا يا ميسي" بمنتهى العنفوان".

وأكد الإعلامي تامر أمين أن مباريات كأس العالم مختلفة عن غيرها كما أن نهائي كأس العالم مختلفة تمامًا.