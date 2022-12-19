مقتل وإصابة 14 عراقيًا فى هجوم لتنظيم «داعش» الإرهابى

أفادت قناة "روسيا اليوم"، قبل قليل، بمقتل وإصابة 14 شخصًا فى العراق، إثر هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على قرية شرقي البلاد.

وشن التنظيم الإرهابى هجومًا على قرية "ألبو بالي" في محافظة ديالى، أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين على الأقل.

وقال مصدر أمني إن مجموعة مسلحة يعتقد أنها تنتمي للتنظيم الإرهابي تعترض العربات المدنية بمنطقة التحويلة في ديالى.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الجيش العراقي، يحيى رسول، عن قتل إرهابي وإصابة آخر خلال كمين في ناحية الرياض بكركوك.

وقال رسول، في تصريحات له، إن أبطال الشرطة الاتحادية تمكنوا من قتل إرهابي وإصابة آخر خلال نصب كمين محكم من قبل اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية، في قرية "علي السلطان" التابعة لناحية الرياض بكركوك.

وأضاف أن العملية تمت بالاشتراك مع الاستخبارات التي رصدت تحركات إصابة أحد الدواعش، والذي لا يزال البحث جاريًا عنه.