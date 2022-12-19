أستاذ العلاقات السياسية تكشف لـ«القاهرة الإخبارية» سبب زيارة بوتين لبيلاروسيا

قالت نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات السياسية، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بيلاروسيا ليست استثنائية فهما كيان واحد وعلى مدى ربع قرن يطورون كيانهم الاتحادي، ووصلوا لمراحل متقدمة جدًا.

العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا ليست وليدة اللحظة

وأضافت خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "ملف اليوم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أن العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا ليست وليدة اللحظة، خاصة أن رئيس بيلاروسيا زار موسكو أكثر من مرة أخرها أكتوبر الماضي، مؤكدة أنها زيارة هامة لبوتين كونها تأتي بعد غياب 3 سنوات بسبب ما فرضته أزمة كورونا، ولكن العلاقات كبيرة بين الجانبين.

وتابعت، أن بيلاروسيا جزء من العملية العسكرية في أوكرانيا، منذ بدايتها وكان هناك تدخل للقوات الروسية عبر حدودها لأنه بين البلدين تحالف عسكري، والذي يضم 4 دول أخرى، وهناك وجود عسكري روسي حتى قبل العملية وطبيعي أن تقف بيلاروسيا إلى جانب روسيا، مشيرة إلى أن بولندا وحلف الناتو يدعمون أوكرانيا رغم أنها ليست طرفًا فيه.

وأكدت أن التخطيط للعمليات العسكرية يتم من خلال وزراء الدفاع، وأن وزير الدفاع الروسي زار بيلا روسيا أكثر من مرة للتنسيق في العملية العسكرية وبوتين ليس في حاجة ليذهب بنفسه ليخطط لهجوم قادم فهي زيارة وقمة لبحث مختلف الجوانب.