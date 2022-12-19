لافروف: العملية العسكرية بأوكرانيا جاءت ردًا على محاولات عزل روسيا

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، بأن العملية العسكرية بأوكرانيا جاءت نتيجة نهج الغرب الساعي لعزل روسيا وإقصائها عن دورها بالشئون الدولية، لاعبًا مستقلا وقويًًا يتعاظم تأثيره.

وقال لافروف فى تصريحات له اليوم الإثنين: "هذه العملية كانت نتيجة حتمية لسعي الغرب المستمر لسنوات طويلة لتحويل أوكرانيا لدولة معادية لروسيا، وإقصاء روسيا عن دورها في الشئون الدولية كلاعب مستقل وقوي يتعاظم تأثيره"، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن محاولات عزل روسيا وأهداف الغربيين لن تتحقق، متابعًا: "سننطلق من ذلك في صياغة نهج سياستنا الخارجية، معتمدين على الشركاء الذين أثبتوا أنهم يمتلكون القدرة على التفاوض، ويلتزمون بكلمتهم".

الاتحاد الأوروبي: دول التكتل وافقت على فرض سقف لأسعار الغاز

وفى وقت سابق، أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن دول التكتل وافقت على فرض سقف على أسعار الغاز.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي، إن وزراء الطاقة بالاتحاد وافقوا على وضع سقف لأسعار الغاز كجزء من آلية تصحيح السوق، وفقًا لما نقلته قناة روسيا اليوم.