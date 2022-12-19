الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

حول هجوم الكابيتول.. لجنة التحقيق: «ترامب غير مؤهل لتولي المناصب الرسمية»

هجوم الكابيتول
هجوم الكابيتول

أكدت نائبة رئيس لجنة نيابية أمريكية للتحقق في الهجوم على مقر الكونجرس في 6 يناير 2021، أن رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التدخل لمنع الواقعة يجعله عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي.

وقالت نائبة رئيس اللجنة ليز تشيني، اليوم الإثنين، إن من تصرّف على ذاك النحو في ذاك الحين لا يمكنه أن يتولى مجددا أي منصب رسمي في بلادنا، وأضافت في الاجتماع الختامي للجنة: "هو عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".

وبدأ المشرعون الذين يحققون في الهجوم المميت العام الماضي على مبنى الكابيتول الأمريكي، اجتماعًا علنيًا أخيرًا يوم الإثنين، من المتوقع أن ينتهي بالتصويت على التوصية بتوجيه اتهامات جنائية إلى الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتصدر لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول، الاثنين، نتائج 18 شهرا من التحقيقات ويفترض ان تصوت حول ما إذا كانت ستوصي بإطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق دونالد ترامب وبعض المقربين منه.

وقرر أعضاء اللجنة أيضًا الاثنين ما إذا كانوا سيوصون وزارة العدل بتوجيه التهم الى دونالد ترامب بالدعوة الى التمرد وعرقلة إجراء رسمي (المصادقة على الانتخابات الرئاسية) والتآمر ضد الدولة الأميركية.

ويمكن أن تؤدي هذه التهم الثلاث الى عقوبات سجن ومنع من ممارسة أي مهام عامة في الولايات المتحدة فيما أعلن الرئيس السابق أنه يعتزم خوض السباق إلى البيت الأبيض للعام 2024.

​دونالد ترامب​ هجوم الكابيتول دونالد ترامب لجنة تحقيق الرئيس الامريكي

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وائل لطفي

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