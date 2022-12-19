القبض على سائق بتهمة الاعتداء على زوجته وشقيقها بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، القبض على سائق بتهمة الاعتداء على زوجته وإصابة شقيقها بجرح طعني، بسبب خلافات أسرية.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بإصابة ربة منزل بجروح، وإصابة شقيقها بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في كرداسة.

وبالتحرى تبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.

وبتقنين الاجراءت تمكنت قوة من رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.