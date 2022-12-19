الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس بيلاروسيا: العقوبات الغربية لم تؤثر علينا وكان تأثيرها عليهم أقوى

رئيس بيلاروسيا
رئيس بيلاروسيا

قال ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلا روسيا، إنه أجرى مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وركز على الاتجاهات الاستراتيجية في مجال الاقتصاد وقضايا السياسة الخارجية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه كان مفاجأة لأعدائهم حيث أن العقوبات المفروضة على روسيا وبيلا روسيا لم تؤثر على اقتصاد البلدين وكان تأثيرها على الدول التي فرضتها أكبر.

توحيد أسواق الطاقة

وتابع: “بإمكاننا أن نقول إنه انطلاقا من نتائج 2022 نكشف عن القدرات الكبيرة الكامنة في بلدينا وعلينا أن نعمل بسرعة لأن الوقت الآن أهم من الأموال وناقشنا مع الرئيس خطة أعمالنا المتعلقة بـ 28 برنامج ونفذنا 60% من حجم المهام المطروحة وعلينا أن نطور التعامل في المجال الضريبي وان نعمل مع اجل توحيد أسواق الطاقة”. 

وأشار إلى أنه يجب التركيز على تحويل وتغير اقتصاد روسيا وبيلاروسيا على أساس التكنولوجيا الرقمية وإدخال التقنيات الحديثة.

رئيس بيلا روسيا فلاديمير بوتين العقوبات المفروضة اقتصاد البلدين تاثيرها فرضتها

مواد متعلقة

روسيا: العقوبات الأخيرة ضدنا ستأتى بعواقب سلبية على الاتحاد الأوروبى

أكاديمى يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» رد روسيا على العقوبات المفروضة عليها

الإثنين: الاتحاد الأوروبى يصدر حزمتين من العقوبات ضد إيران

الأنبا برنابا يترأس القداس الإلهى بكنيسة أبوسيفين بمدينة بيلا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

سعر الذهب تحديث لحظي ختام تعاملات اليوم عيار 21 بالمصنعية الآن

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

الإعدام لشاب قتل والده بسكين وقالب طوب في العلمين

خطأ في تركيب «الكانيولا».. تفاصيل واقعة بتر كف طفلة بمصر القديمة

توقعات سعر الذهب 2023 بمصر الآن.. هل سينخفض؟

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد في الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو