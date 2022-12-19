رئيس بيلاروسيا: العقوبات الغربية لم تؤثر علينا وكان تأثيرها عليهم أقوى

قال ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلا روسيا، إنه أجرى مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وركز على الاتجاهات الاستراتيجية في مجال الاقتصاد وقضايا السياسة الخارجية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه كان مفاجأة لأعدائهم حيث أن العقوبات المفروضة على روسيا وبيلا روسيا لم تؤثر على اقتصاد البلدين وكان تأثيرها على الدول التي فرضتها أكبر.

توحيد أسواق الطاقة

وتابع: “بإمكاننا أن نقول إنه انطلاقا من نتائج 2022 نكشف عن القدرات الكبيرة الكامنة في بلدينا وعلينا أن نعمل بسرعة لأن الوقت الآن أهم من الأموال وناقشنا مع الرئيس خطة أعمالنا المتعلقة بـ 28 برنامج ونفذنا 60% من حجم المهام المطروحة وعلينا أن نطور التعامل في المجال الضريبي وان نعمل مع اجل توحيد أسواق الطاقة”.

وأشار إلى أنه يجب التركيز على تحويل وتغير اقتصاد روسيا وبيلاروسيا على أساس التكنولوجيا الرقمية وإدخال التقنيات الحديثة.