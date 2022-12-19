السيطرة علي حريق في مركب سياحية بأسوان

نجحت قوات الحماية المدنية بأسوان، مساء اليوم، فى السيطرة على حريق اندلع في باخرة سياحية ترسوا علي كورنيش النيل بمعبد كوم امبو شمال المحافظة.

ودفعت وحدة الحماية المدنية شمال محافظة أسوان بـ5 سيارات اطفاء للسيطرة علي الحريق قبل امتداها في باقي الباخرة، ولم يسفر الحريق عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح.

ترجع التفاصيل إلى تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بنشوب حريق في باخرة سياحية ترسوا علي الكورنيش وتحديدًا أمام معبد كوم أمبو، وعلي الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وذلك قبل امتداده.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة علي الحريق، وتبين انه اندلع تحديدًا في قسم المطبخ داخل الباخرة، ولم يسفر عن خسائر بشرية أو إصابات، وجميع الخسائر هي مادية فقط.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.