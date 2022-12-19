«ازرع غذاءك» فى ورشة عمل بإدارة الداخلة التعليمية

نفذ توجيه التربية الزراعية وتكنولوجيا الزراعة بإدارة الداخلة التعليمية، الإثنين" ورشة عمل تحت عنوان مبادرة "ازرع غذاءك" وذلك بمدرسة القصر الثانوية لمعلمى ومعلمات التربية الزراعية لمدارس التعليم الإعدادى والثانوى العام بقطاع القصر التعليمي.

تحت رعاية الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، والسيد أحمد محمود حسنين، مدير عام إدارة الداخلة التعليمية، وأسماء فراج، الموجه العام بالمديرية والسيد مجدي محمود، وكيل إدارة الداخلة التعليمية.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المهنية للمعلمين فى مجال التخصص لمعلمى التربية الزراعية وتكنولوجيا الزراعة وتدريبهم نظريا وعمليا على أنشطة منهج تكنولوجيا الزراعة بالثانوي العام والتعليم العام.

وأكد سنوسي محمد سنوسي، موجه أول التربية الزراعية بالداخلة، أن ورش العمل تهدف على نشر مبادرة "ازرع غذاءك" للتعرف على ثقافة وأساليب الزراعة الحديثة مثل زراعة فطر "عيش الغراب" المشروم بالمدارس والمنازل. الجدير بالذكر أن مدرسة القصر الثانوية نجحت فى تنفيذ التجربة سابقا، وكذلك تم تنفيذ تصنيع منتج "التونة" عمليا من الأسماك بورشة العمل للحصول على منتج محلى عالي الجودة ورخيص الثمن للبيع للجمهور بأسعار مخفضة والتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار المتكرر من التجار ومحتكري السلع الغذائية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأقل دخلًا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

حضر الورشة أسامة عبدالفتاح، مدير مرحلة التعليم الثانوي بالإدارة، ومحمد عبدالراضى، مدير إدارة المدرسة ومجموعة من معلمى المدرسة.

وأشرف المهندس سنوسى محمد سنوسى، موجه أول التربية الزراعية بالداخلة، على تنفيذ برنامج الورشة بحضور موجهى التربية الزراعية، ومحمد مبارز، خبير تكنولوجيا الزراعة بالمدرسة ومنسق ورشة العمل ومجموعة من معلمات ومعلمى مدارس الإعدادى بقطاع القصر التعليمى.