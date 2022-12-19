الاتحاد يحسم دربي الإسكندرية بثنائية في شباك سموحة

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا هاما على حساب نظيره سموحة، بهدفين نظيفين، مساء اليوم الاثنين، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري.

جاءت أحداث المباراة متوسطة جيدا، ولم يستطع أي فريق فرض سيطرته على الآخر.

افتتح التسجيل للاتحاد السكندري مابولولو في الدقيقة الـ79، من كرة خاطئة من محمود عبد الحليم لاعب سموحة لتصل للمهاجم الأنجولي الذي انفرد بالكرة، ليضعها داخل المرمى، معلنا عن أول أهداف زعيم الثغر.

وفي الدقيقة الـ90، كاد صديق أوجولا يدرك التعادل لسموحة، بعد تصوبية قوية تصدى لها حارس الاتحاد ببراعة.

ومن انفراد تام، في الدقيقة 90+1، يهدر فوزي الحناوي هدفا ثانيا للاتحاد عقب تمريرة من إبراهيم حسن، الذي سدد الكرة خارج منطقة الجزاء لتمر بجوار القائم الأيسر في ظل تقدم الهاني سليمان.

ويتوج إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري، جهوده بهدف ثان لزعيم الثغر، وذلك في الدقيقة 90+2، عقب تمريرة من أحمد سيد غريب لزميله الذي راوغ مدافع سموحة وسدد كرة بين أقدام الهاني سليمان حارس المرمى.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده لـ15 نقطة وضعته في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي المتربع على القمة برصيد 19 نقطة.

أما سموحة يظل كما هو في المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، وأصبح مصير مديره الفني طارق العشري على كف عفريت، بعد النتائج السيئة للموج الأزرق منذ بداية الموسم وحتى الآن.

وكان الاتحاد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: صبري رحيل - محمود علاء - محمد الصالح - هشام صلاح.

خط الوسط: مورو سليفو - مروان عطية - كريم الديب - أحمد عيد.

خط الهجوم: اوستين أوموتو - مابولولو.

أما سموحة كان تشكيله التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: شريف رضا – أحمد حكم – محمود شبانة – أحمد عبدالرسول – الصباحي عماد.

خط الوسط: محمود حليمو – دوكو دودو.

خط الهجوم: محمد نادي – محمد سعيد مكرونة – صديق أوجولا.