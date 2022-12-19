الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الاتحاد يحسم دربي الإسكندرية بثنائية في شباك سموحة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري وسموحة

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا هاما على حساب نظيره سموحة، بهدفين نظيفين، مساء اليوم الاثنين، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري.

جاءت أحداث المباراة متوسطة جيدا، ولم يستطع أي فريق فرض سيطرته على الآخر.

افتتح التسجيل للاتحاد السكندري مابولولو في الدقيقة الـ79، من كرة خاطئة من محمود عبد الحليم لاعب سموحة لتصل للمهاجم الأنجولي الذي انفرد بالكرة، ليضعها داخل المرمى، معلنا عن أول أهداف زعيم الثغر.

وفي الدقيقة الـ90، كاد صديق أوجولا يدرك التعادل لسموحة، بعد تصوبية قوية تصدى لها حارس الاتحاد ببراعة.

ومن انفراد تام، في الدقيقة 90+1، يهدر فوزي الحناوي هدفا ثانيا للاتحاد عقب تمريرة من إبراهيم حسن، الذي سدد الكرة خارج منطقة الجزاء لتمر بجوار القائم الأيسر في ظل تقدم الهاني سليمان.

ويتوج إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري، جهوده بهدف ثان لزعيم الثغر، وذلك في الدقيقة 90+2، عقب تمريرة من أحمد سيد غريب لزميله الذي راوغ مدافع سموحة وسدد كرة بين أقدام الهاني سليمان حارس المرمى.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده لـ15 نقطة وضعته في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي المتربع على القمة برصيد 19 نقطة.

أما سموحة يظل كما هو في المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، وأصبح مصير مديره الفني طارق العشري على كف عفريت، بعد النتائج السيئة للموج الأزرق منذ بداية الموسم وحتى الآن.

وكان الاتحاد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: صبري رحيل - محمود علاء  - محمد الصالح - هشام صلاح. 

خط الوسط: مورو سليفو - مروان عطية  - كريم الديب - أحمد عيد.

خط الهجوم: اوستين أوموتو - مابولولو.

 

أما سموحة كان تشكيله التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: شريف رضا – أحمد حكم – محمود شبانة – أحمد عبدالرسول – الصباحي عماد.

خط الوسط: محمود حليمو – دوكو دودو.

خط الهجوم: محمد نادي – محمد سعيد مكرونة – صديق أوجولا.

الاتحاد السكندرى الدوري المصري للأندية المحترفة سموحة ديربي الإسكندرية الأنجولي مابولولو إبراهيم حسن جناح الاتحاد السكندري

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

انخفاض جديد في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

رئيس الوزراء: التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع

حصاد المونديال.. الأسوأ في بطولة كأس العالم 2022 بقطر

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

منسق «حياة كريمة» ببنى سويف: 12 مليار جنيه لـ1616 مشروعًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو