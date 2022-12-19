الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: نأمل فى إحلال السلام بأوكرانيا خلال 2023

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، عن أمله بإحلال السلام في أوكرانيا خلال العام المقبل.

وقال جوتيريش: "أتمنى بشدة أن يتم التوصل إلى السلام في أوكرانيا عام 2023".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة خلال في مؤتمر ختام نهاية العام، عن عدم تفاؤله من إمكانية بدء محادثات سلام في المستقبل القريب.

وأكد “جوتيريش” أن الأمم المتحدة مهتمة جدًا بتسريع عملية تبادل الأسرى، وخصوصا مع اقتراب أعياد الميلاد.

وهاجمت القوات الروسية إقليم "دنيبروبتروفسك" بجنوب أوكرانيا بطائرات "كاميكازي" بدون طيار والمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق صواريخ جراد المتعددة خلال الليلة الماضية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم "دنيبروبتروفسك" بجنوب أوكرانيا، فالنتين ريزنيشنكو، اليوم الإثنين، في منشور له عبر "تليجرام"، نقلته وكالة أنباء “يوكرينفورم” الأوكرانية الرسمية، إن القيادة الجوية الشرقية التابعة للجيش الأوكراني دمرت طائرتين روسيتين بدون طيار فوق الإقليم كانتا من طراز "شهيد"، ورد الروس على ذلك بإطلاق أكثر من 60 قذيفة صواريخ جراد والمدفعية الثقيلة على منطقة نيكوبول.

أوكرانيا تحتفل بأعياد الميلاد رغم استمرار الحرب

ولم تمنع الحرب الأوكرانية، الاحتفالات بأعياد الميلاد وسط كييف، ولكن احتفالات هذا العام مختلفة عن سابقيها نظرا لاستمرار الحرب ومعاناة الأوكرانيين تحت القصف.

وتناولت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان “رغم الظروف القاسية التي تعيشها أوكرانيا.. تثبيت شجرة عيد الميلاد وسط كييف”.

وقال التقرير، إن موسم العطلة يتسم بالضبابية في أوكرانيا وسط الضربات الجوية الروسية الأخيرة على البنية التحتية، فرغم هذه الضربات نُصبت شجرة عيد الميلاد وسط كييف، حيث يستعد سكان المدينة لقضاء عطلتهم في ظروف قاسية.

وأطلق التقرير اسم "شجرة عيد الميلاد التي لا تقهر" التي تم تثبيتها في ساحة سوفيسكا المظلمة، قبيل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جرت العادة على تزيين المساحة الشاسعة أمام كاتدرائية القديسة "صوفيا" التي يعود تاريخها إلى قرون مضت بشجرة عملاقة دائمة الخضرة في عيد الميلاد، إلا أنّ هذا العام بات مختلفا.

فقد اختار المسؤولون شجرة صناعية بطول 12 مترا مزينة بأضواء موفرة للطاقة تعمل من خلال مولدات.

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش إحلال السلام أوكرانيا الامم المتحدة اعياد الميلاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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