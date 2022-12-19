قطار الخير لصعيد مصر: من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى (فيديو)

قدمت «الدستور» تقريرًا حول قطار الخير لصيعد مصر من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يضم عددًا من المبادرات نرصدها في السطور التالية:

أهم المبادرات

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالياته، بمشاركة أكبر مؤسسات المجتمع المدني.

قافلتان موسعتان لمحافظة قنا، قدمتا خدمات طبية وتنموية وترفيهية لآلاف المواطنين.

إعادة إعمار منازل.. مبادرة التحالف لدعم أهالي الأقصر وبني سويف .

إنشاء دار لتحفيظ القرآن الكريم.. وتقديم أجهزة كهربائية لعدد من الفتيات المقبلات على الزواج.

إطلاق مبادرة "صناع الدفا" لتوزيع بطاطين الشتاء لمواجهة البرد.

تمكين اقتصادي للصيادين من خلال توفير 30 مركب صيد حديث ضمن مبادرة مراكب الرزق.

افتتاح المرحلة الرابعة من مستشفى شفاء الأورمان لدعم مرضى الأورام من أهالينا في صعيد مصر.

استمرار قوافل ستر وعافية لخدمة أكثر من 35 مواطنا في أسوان والأقصر.

تقديم خدمات غير تقليدية ومشروعات تنموية تنتظرها محافظة سوهاج في ختام قطار الخير بصعيد مصر.