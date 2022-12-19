«أسطوات التصوير في مصر» في العدد الجديد من جريدة القاهرة

يصدر العدد الجديد من جريدة" القاهرة" برئاسة تحرير زين العابدين شلبى؛ والتابعة لوزارة الثقافة المصرية، غداً، ويتضمن على ملف خاص عن أسطوات التصوير في مصر.. عيون السينما، من الشيوخ والرواد إلى نجوم الألفية الجديدة، وحوارات مع كل من مديري التصوير النجوم: سعيد شيمي، محمود عبد السميع، د. سمير فرج، محسن أحمد، أحمد المرسي، نانسي عبد الفتاح، محمد مختار، وإسلام عبد السميع، ويتصدر غلاف العدد لوحة من معرض "تكايا" للفنانة الدكتورة جيهان فايز.

إضافة إلى تحليل نقدي لسمات مراحل التصوير السينمائي في مصر عبر الأجيال، فيكتب الناقد أسامة عبد الفتاح: تاريخ النور.. من الأجانب الرواد إلى المصريين الأساتذة، ويكتب الناقد أحمد شوقي: مصورو جيل الثمانينيات أكثر من الخروج بالكاميرا إلى الشارع، فيما يكتب الناقد رامي المتولي: التسعينيات والألفية الثالثة صنعت نجومًا في التصوير السينمائي.

وفي الأدب يقد من العدد الجديد من الجريدة حوارا خاصا مع الروائية منصورة عز الدين عن روايتها «أطلس الخفاء»، تؤكد خلاله أن: تحديات الكتابة جزء من متعتها. وبعد إصدار ديوانه الرابع «بوينج سي 17 ليست شجرة»، حوار مع الشاعر عبدالرحمن مقلد، الذي يقول: بعض الجوائز أدت لخواء القصيدة!

وبحلول نهاية العام، تستعرض «القاهرة» مع قرائها 7 من أبرز إصدارات الكتب في عام 2022، وهي: «صدى الذاكرة» للراحل د. صلاح فضل، «رسائل إلى لا أحد» لإبراهيم عبد المجيد، «36 سنة تشرنوبيل» لمحمد المخزنجي، «نظريات معاصرة» لجابر عصفور، «من قتل مريم الصافي؟» لمحمد المنسي قنديل، «في قلب الأحداث» للدكتور نبيل فهمي، «أيام سليم الأول في مصر.. جذور الإرهاب» لحلمي النمنم.

وفي صفحة رؤى، يكتب د. أيمن بكر: «عن العقل والخرافة وصلاح صبري»، ونقرأ مراجعة رانيا زينهم أبوبكر للنص المسرحي «ظل وصدى» لمختار عوض، ويكتب عبد المنعم السباعي: «كائنات حديقة نوبار»، ويكتب الإعلامي الكبير فهمي عمر: « 23 ديسمبر يوم خالد في تاريخ الوطن».

وفي صفحة الإبداع، نقرأ قصصا قصيرة بعنوان: «وسادة هذه الليلة» لياسر جمعة، و«الجدار الفاصل» لشاهيناز الفقي، و«انطفاء» لعرفة محمد أحمد. فيما نقرأ «نصان» شعريان لمنة أبو زهرة، و«الجميل» لوليد صفاء.

وفي صفحة الفن التشكيلي تكتب الناقدة فاطمة علي عن عالم سعاد عبد الرسول المثير الذي «يجمع بين شرايين العقل البدائي والحس الميتافيزيقي»، بمناسبة الاقتناء الثاني للوحاتها من أحد المتاحف الأمريكية، فيما يكتب د.خالد البغدادي عن منمنمات ريم حسن: «بين التجريد والتشخيص».

وفي الصفحة الأخيرة نقرأ مقال هيثم الحاج علي بعنوان: «لغة مشتركة»، ونتعرف على كافة تفاصيل زيارة السفينة لوجوس هوب، أكبر مكتبة عائمة في العالم، لمصر في يناير المقبل. بالإضافة إلى الأجندة التي تضم كافة الفعاليات الفنية والثقافية على مدار الأسبوع.