السعيد بديلا.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام أسوان بالدوري

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أسوان بالدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وأسوان بالدوري الممتاز

ويحل أسوان ضيفا على بيراميدز، في السابعة من مساء اليوم، الاثنين، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر المسابقة المحلية (موسم 2022-2023).

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وأسوان بالدوري الممتاز

تنقل مباراة بيراميدز وأسوان، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدا قناة 1.

وغاب عبدالله السعيد عن التشكيل الرسمي وجلس على مقاعد البدلاء، بينما يقود خط الهجوم فخري لاكاي أمامه الثنائي رمضان صبحي ومصطفى فتحي.

اختيارات تاكيس لمواجهة أسوان بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ.

خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد صادق - محمود دونجا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله مجدي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - بلاتي توريه - دودو الجباس.

ويقود المباراة تحكيميا طاقم مكون من وائل فرحان حكما للساحة، ويعاونه محمود أبو الرجال حكم مساعد أول، وعلي علاء حكم مساعد ثان، ومعهم السيد منير حكمًا رابعًا، ومحمد الصباحي حكم فيديو، ويوسف البساطي مساعد حكم فيديو.

ويحتل السماوي المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، بينما يأتي أسوان في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط من انتصارين و5 هزائم، بينما لا يتذوق حتى الآن طعم التعادل.

وكان بيراميدز حقق فوزا هاما على حساب الإسماعيلي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، أما أسوان تلقي الهزيمة من سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-2.