محافظ أسوان يضع حجر الأساس لكومباوند «حياتى» العمرانى (صور)

قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بوضع حجر الأساس لكومباوند "حياتي" العمرانى المتكامل بمدينة أسوان الجديدة باستثمارات تصل لنحو 2.2 مليار جنيه.

جاء ذلك فى إطار سعى المحافظة الجاد لتوفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى من خلال تشجيع المستثمرين لإقامة مشروعات واعدة في كافة المجالات، بحضور الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة، وأشرف رشوان، رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للمشروع، وهارى فخلوب الشريك الهولندى المؤسس للشركة، علاوة على القيادات التنفيذية والأمنية.

فيما استمع محافظ أسوان لشرح موجز عن المخطط التفصيلى للمشروع والذى يقع على مساحة 50 فدانًا، وسيضم 143 فيلا ذات طراز معمارى متميز، بجانب 1212 وحدة سكنية بنماذج ومساحات مختلفة، ليستوعب نحو 6 آلاف نسمة، إضافة إلى ناد اجتماعى ومول تجارى وترفيهى و2 مسجد وساحات انتظار للسيارات، كما سيوفر المشروع 2750 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

عقب ذلك، تفقد اللواء أشرف عطية الفندق الجديد للشركة والأكوا بارك باستثمارات تتجاوز الـ300 مليون جنيه والمخطط افتتاحه ضمن فاعليات الاحتفال بعيد أسوان القومى، حيث يقع على مساحة 21 ألف م2 ، وبطاقة فندقية 250 غرفة وجناح فندقى منها 150 غرفة سيتم افتتاحها كمرحلة أولى في يناير المقبل، بينما سيتم افتتاح المرحلة الثانية في يونيو 2023 بطاقة 100 غرفة.

أكد محافظ أسوان أن إنشاء أول كومباوند سكنى من خلال القطاع الخاص سيحقق قيمة مضافة للاستثمارات العقارية والسياحية، وخاصة داخل مدينة أسوان الجديدة أحد أبرز المدن الذكية والجيل الرابع التي تأتى في طليعة منجزات الجمهورية الجديدة بقيادة ربان سفينتها الرئيس السيسى الذى قام في ديسمبر 2021 بافتتاح عدد من المشروعات الرائدة بهذه المدينة الواعدة.

وأشار إلى أن المحافظة تحرص دائماً على تقديم التسهيلات الممكنة للمستثمرين الجادين بكافة المجالات الاستثمارية، ما أثمر عن افتتاح وتشغيل العديد من المشروعات الاستثمارية والسكنية خلال الفترة الأخيرة؛ ليعتبر بمثابة رسالة قوية ومباشرة للعالم أجمع بأن مصر الجديدة تتمتع بمناخ آمن وجاذب للاستثمارات وفى مقدمتها محافظة أسوان.