الإثنين 19 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نانسى عجرم تطرح كليب أحدث أعمالها الغنائية «يا عيد» (فيديو)

نانسي عجرم
نانسي عجرم

طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، منذ قليل، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “يا عيد” على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت نانسي عجرم في فيديو كليب أغنية “يا عيد” مع كل من الشاعر الغنائي والملحن سليم عساف، وتوزيع باسم رزق، وميكساج وماستر مهندس الصوت جان بيار، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج سمير سرياني.


 كلمات أغنية يا عيد لنانسي عجرم

الليلي في شي غريب عم حسو

الليلي لكل الناس اللي حواليي

في حب بالجو

وقلوب وضو

جايي من نجمة معليّه

يا عيد ما متلو عيد

يا فرحة وميلاد جديد

يا ضحكة الولاد

يا ريت بتنعاد

كل دقيقة يا عيد

الليلي في شي غريب عم حسو

الليلي لكل الناس اللي حواليي

في حب بالجو

وقلوب وضو

جايي من نجمة معليّه

يا عيد ما متلو عيد

يا فرحة وميلاد جديد

يا ضحكة الولاد

يا ريت بتنعاد

كل دقيقة يا عيد

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رئيس التحرير

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