غدًا أقصر يوم في السنة.. 21 ديسمبر أكبر استطالة لكوكب عطارد

يقترب عطارد من أكبر استطالة له النقطة التي يكون فيها أبعد ما يكون عن الشمس، يحدث هذا في 21 ديسمبر، وهو أيضًا الانقلاب الشتوي وأقصر يوم في السنة.

سيكون عطارد مرئيًا إلى الغرب بعد غروب الشمس مباشرةً في ذلك الوقت.

استطالة كوكب عطارد هي أكبر فرصة ذهبية من أجل مشاهدته وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له، وتلك الظاهرة ليس لها أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه.

تتكرر هذه الظاهرة في الغالب كل ثلاثة أو أربعة أشهر، وتحدث بالتناوب في الصباح أو المساء على حسب موقع عطارد من الشمس.

يحدث الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر 2022، يمثل هذا رسميًا بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

إنه يوم تكون فيه الشمس في أدنى مستوياتها، مما يمثل أقصر فترة من النهار، إذا كنت في نصف الكرة الجنوبي فإن 21 ديسمبر 2022 يمثل الانقلاب الصيفي وهو عندما ترى الشمس في أعلى مستوياتها.

يأتي مصطلح الانقلاب الشمسي الذي يعني الجمود الشمسي، يشير الجمود إلى أقصى درجات الحركات السنوية الواضحة للشمس، لن تُرى الشمس في الأسفل أو أعلى في السماء عند الظهيرة المحلية، إذا كانت أعلى نقطة، فهي الانقلاب الصيفي، وإذا كانت هي النقطة المنخفضة، فهي الانقلاب الشتوي.

تشير النقاط العالية والمنخفضة إلى أن الشمس تصل إلى أقصى فصل لها عن خط الاستواء السماوي للأرض.

هذه القيمة هي 23.5 درجة مما يدل على خطوط العرض لمدار السرطان والجدي.

يحدث الانقلاب الشمسي لشهر ديسمبر عندما تكون الأرض قريبة من الحضيض الشمسي، Perihelion هو عندما تصل الأرض إلى أقرب نقطة لها من الشمس والتي تحدث في الأسبوع الأول من شهر يناير لعام 2023 يحدث الحضيض الشمسي في 4 يناير.