الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أزمة «ميجان ـ هاري».. لماذا يقارن بعض الأزواج بين الأم وشريكة الحياة؟

ميجان وهاري وديانا
ميجان وهاري وديانا

إنه عام 2022 ونحن هنا لكوننا نساء قويات ومستقلات، لكن من الجيد دائمًا أن تسمع إلى أي مدى يعتقد نصفك الآخر أنك رائع.

في فيلم Netflix الوثائقي الجديد للأمير هاري وميجان ماركل، يتدفق هاري على زوجته هذه الفتاة هذه المرأة رائعة، يقول هاري: "إنها كل ما كنت أبحث عنه''.

إحدى أكبر الطرق التي يظهر بها هاري إعجابه بزوجته هي مقارنتها بوالدته.

متحدثًا في الفيلم الوثائقي: "الكثير مما هي ميجان وكيف تشبه أمي.. لديها نفس التعاطف ولديها نفس الثقة، ولديها هذا الدفء تجاهها.

وهاري ليس وحده بأي حال من الأحوال، يمكن للرجال في العلاقات الرومانسية مع النساء في كثير من الأحيان أن يكونوا مذنبين بمقارنة شركائهم بأمهاتهم.

عندما تبحث في Google عن هذه المشكلة هناك فيض من المقالات والمنتديات غالبًا مع النساء يسألن عما إذا كان هذا أمرًا طبيعيًا، وستظهر لك الحكايات أنها تجربة شائعة جدًا.

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إذن ما الذي يحدث نفسيا؟

تقول كارولين بلومر المعالجة النفسية في CPPC London لموقع مترو، إن الأمر يتعلق بأساليب التعلق لدينا: "علاقاتنا مع آبائنا ومقدمي الرعاية وعلاقاتهم ببعضهم البعض (مثل الأم والأب) بمثابة مخطط لأسلوب تعلقنا وعلاقاتنا الرومانسية في مرحلة البلوغ.

بالنسبة لكثير من الرجالفإن أول ارتباط أنثوي لهم هو والدتهم، عادة ما تكون أيضًا أول مثال يرونه على ما يعنيه أن تكون زوجة أو شريكة.
العلاقات العاطفية غير المتوازنة

تكمن مشكلة مقارنة الشريكة بأم في أنها يمكن أن تنشئ علاقة ديناميكية غير صحية، الشريكة تتحمل مسؤولية أكبر.

تقول كارولين: "مقارنة شريكك بأي شخص يمكن أن تكون غير مفيدة في أحسن الأحوال ومدمرة ومؤلمة في أسوأ الأحوال".

تميل أمهاتنا كأطفال إلى تركيز قدر كبير من الوقت والطاقة على الاهتمام برغباتنا وتنظيم عواطفنا.

كشخص بالغ يجب أن نكون قادرين على التعرف والتعبير وفي كثير من الحالات الاهتمام باحتياجاتنا الخاصة وإدارة عواطفنا.

إن توقع أن يقدم لنا شخص آخر نوع الرعاية والاهتمام الذي يرغب آباؤنا في تقديمه ليس صحيًا أو واقعيًا.

يجب أن تتكون علاقات البالغين بشكل مثالي من أشخاص مستقلين يختارون (بدلاً من الحاجة) ليكونوا معًا ويدعمون ويشجعون بعضهم البعض في كل من المساعي المشتركة والمنفصلة.

فى الجزء الأخير من حلقات «نتفليكس»: ميجان ماركل تتهم العائلة البريطانية المالكة بالعنصرية

شركاء مقارنة الزوجات نتفلكيس الأمير هاري ميجان ماركل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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