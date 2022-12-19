«الزراعة» تواصل حملاتها لمكافحة الآفات استعدادًا للموسم الشتوي

قامت الادارة المركزية لمكافحة الآفات، بمجموعة من الحملات في محافظات مصر المختلفة لمتابعة استعدادات المديريات لبداية موسم الزراعة، تنفيذًا لتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراض، بالاهتمام بالمحاصيل الزراعية وبصفة خاصة الاستراتيجية استعدادً لموسم الزراعات الشتوية بكافة القطاعات.

الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، قام بجولة مفاجئة لمكافحة البحيرة حيث تفقد منطقة شمال الصعيد للوقوف علي جاهزيتها في هذا الصدد، كما قام بالمرور علي صوب إنتاج المفترس الاكاروسي كأحد بدائل المبيدات الآمنة والتي تسعي الوزارة الي زيادة نشرها بين المزارعين لتقليل استخدام المبيدات والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وتابع رئيس المكافحة محطة انتاج طعوم القوارض استعدادا لانتاج طعوم تحزيم القمح قبل طرد السنابل وراجع حال الأبنية ووعد باتخاذ اللازم نحو تأهيلها.

كما قام "رزق" بزيارة لمدرسة الزراعة، والتقي بوكيل الوزارة ومدير عام المكافحة ومديري المكافحة البستانية والحقلية وشدد علي بذل المزيد من الجهد وتكثيف حملات المرور من قبل مهندسي المكافحة علي مستوى الأمراض وحل اي مشكلة، وأكد علي توفر المبيدات خصوصا مبيدات الأصداء ودودة الحشد الخريفية لمحصول القمح وضرورة مراجعة النباتات المنزرعة والنخيل.

وقام بعدها بالمرور علي الزراعات بمركز دمنهور والدلنجات من القمح والفول والبنجر وحدائق الفاكهة لمراجعة مصائد ذباب الفاكهة والخوخ وايضا مصائد دودة الحشد كأحد مؤشرات الإنذار المبكر، ومازالت لجان الادارة في عمل دائم في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، منح المعمل شهادتي الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإدارة البيئة ISO 14001 من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) كأول معمل مركزي يتبع مركز البحوث الزراعية يحصل على الأيزو في مجال مواصفتي الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة وكانت شركة النور للشهادات والتدريب في مصر قد أوصت بمنح المعمل شهادتي الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإداره البيئة ISO 14001 من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعمل في مجال الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة،