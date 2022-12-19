منسق مشروع العائلة المقدسة: «مباحثات حول كيان مؤسسي لإدارة المشروع»

قال عادل الجندى، المنسق الوطنى لمشروع العائلة المقدسة، إنه تم الانتهاء من التحضيرات للمشروع ليبدأ في استقبال الأفواج السياحية بنهايه ديسمبر الجارى، مُشيرًا إلى أنه جاري مناقشة آليات إدارة المشروع مؤسسيًا سواء كان من خلال مشاركة القطاع خاص بحصة معينة أو القطاع الكنسى أو وزارة السياحة والآثار موضحًا أنه لم يتم تحديد أيٍ من تلك الجهات حتى الآن.

وأضاف “الجندى” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المشروع يستهدف ترسيخ قيم العائلة المقدسة ورصد مسارها، مشيرًا إلى ضرورة العمل على إدارته بشكل محترف لتحقيق أهدافه وذلك من خلال كيان يساهم فى إدارة المشروع والترويج له عالميا.

وتابع: “نبحث حاليا التشغيل بتقنيه الـ“ar” لنقاط التى ليس بها اثر مادى باعادة بناء مجتمعات ليس موجودة فى الواقع ليتخيل السائحين الموقع ويعيشون التجربة”.