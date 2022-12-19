الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منسق مشروع العائلة المقدسة: «مباحثات حول كيان مؤسسي لإدارة المشروع»

عادل الجندى
عادل الجندى

قال عادل الجندى، المنسق الوطنى لمشروع العائلة المقدسة، إنه تم الانتهاء من التحضيرات للمشروع ليبدأ في استقبال الأفواج السياحية بنهايه ديسمبر الجارى، مُشيرًا إلى أنه جاري مناقشة آليات إدارة المشروع مؤسسيًا سواء كان من خلال مشاركة القطاع خاص بحصة معينة أو القطاع الكنسى أو وزارة السياحة والآثار موضحًا أنه لم يتم تحديد أيٍ من تلك الجهات حتى الآن.

وأضاف “الجندى” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المشروع يستهدف ترسيخ قيم العائلة المقدسة ورصد مسارها، مشيرًا إلى ضرورة العمل على إدارته بشكل محترف لتحقيق أهدافه وذلك من خلال كيان يساهم فى إدارة المشروع والترويج له عالميا.

وتابع: “نبحث حاليا التشغيل بتقنيه الـ“ar” لنقاط التى ليس بها اثر مادى باعادة بناء مجتمعات ليس موجودة فى الواقع ليتخيل السائحين الموقع ويعيشون التجربة”.

المنسق الوطنى لمشروع العائله المقدسه مشروع العائله المقدسه وزارة السياحة والآثار افتتاح مشروع رحله العائله المقدسه العائلة المقدسة

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