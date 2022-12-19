الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية فى الوراق

حريق
حريق

أمرت نيابة الوراق بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية في أحد العقارات، نشب بها حريق؛ لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع عبدالمنعم رياض بدائرة قسم شرطة الوراق، ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المعمل الجنائي الوراق حريق شرطة النجدة نيابة الوراق

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