الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حركة طالبان تجلد 30 شخصًا علنًا من بينهم نساء

أفغانستان
أفغانستان

أعلنت السلطات المحلية في أفغانستان، اليوم الإثنين، أن حركة طالبان قامت بجلد 30 شخصًا علنًا، من بينهم نساء، بتهم مختلفة في مقاطعتين أفغانيتين.

وصرح رئيس قضاة إقليم جوزجان عبدالوهاب زاهد، أن 22 مدانًا من بينهم 3 سيدات تلقوا ما بين 25 و39 جلدة بتهم السرقة والزنا والاتجار بالمخدرات.

وأشار رئيس القضاة إلى أن مسئولين وعلماء دين وشيوخ قبائل حضروا العقوبة العلنية، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

فيما تم جلد 7 رجال وامرأة بنفس الطريقة في مقاطعة كابيسا، وفقًا لما ذكره سبحان الدين سبحاني رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة نجران.

تجدر الإشارة إلى أن زعيم حركة طالبان هيبة الله أخوندزاده، أمر منتصف نوفمبر الماضي، بالتمسك بجميع جوانب الشريعة بما في ذلك العقوبة على حدود الزنا والسرقة وشرب الخمر، بالبتر والجلد العلني والرجم.

 

أفغانستان طالبان حركة طالبان جلد كابيسا نجران هيبة الله أخوندزاده

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وائل لطفي

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