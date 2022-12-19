الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل سيخوض ليونيل ميسى كأس العالم 2026؟.. ناقدة رياضية تُجيب

ميسي
ميسي

قالت الناقدة الرياضية نجاة الأبيضي، إن نهائي كأس العالم بين الأرجنيتن وفرنسا، كان الأكثر إثارة ضمن النسخ النهائية، عبر تاريخ بطولة كأس العالم، مرددة: “لم نشهد أجواء مثيرة مثل التي شاهدناها أمس”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر "القناة الإخبارية"، أن منتخب الأرجنيتن استحق اللقب والفوز، رغم كل محاولات فرنسا في الملاحقة، إلا أن الأرجنتين كانت بدايتها أقوى وإصرارها أكبر.

وتابعت: “قوة شخصية الفريق الفرنسي، أعادته للمباراة، ولكن ضربات الترجيح وهي ضربات الحظ، جعلت لفريق الأرجنتين الأفضلية بالنهاية”، مؤكدة أن المونديال هذه المرة كان مليئًا بالمفاجآت، خاصة فريق المغرب الذي كان أول فريق عربي يصعد لدور نصف النهائي.

ولفتت إلى أن المفاجأة الأكبر كانت في خيبة المنتخب الألماني، وخروج البرازيل والبرتغال، ولكن يبقى تفوق المنتخب المغربي هو المفاجأة الأكبر لنا كعرب.

وحول خوض اللاعب ميسي كأس العالم المقبلة، قالت إنها لا تعتقد قدرته البدنية تسعفه لاستكمال مسيرته الدولية حتى كأس العالم المقبلة، قائلة: "لن يكون ميسي جاهزا بدنيا للنسخة المقبلة من كأس العالم".

يذكر أن منتخب التانجو، حسم المباراة النهائية لكأس العالم، بركلات الترجيح في مباراة مثيرة، عقب التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ونال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقب أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022 بعدما قاد بلاده لمنصات التتويج، بعدما استطاع أن ينافس أيضا على لقب هداف المسابقة، لولا أن حسمها مبابي لصالحه في النهاية.

الأرجنيتن ميسى كأس العالم النسخة القادمة فرنسا والأرجنتين

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