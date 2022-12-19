بنك الاستثمار الأوروبي وحكومة الأردن يوقعان اتفاقية قرض ميسر

وقعت الحكومة الأردنية مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) اليوم، على اتفاقية قرض ميسر بقيمة (200) مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان- الناقل الوطني للمياه، وذلك ترجمة للتعهدات التي أعلن عنها البنك خلال مؤتمر التعهدات الذي عقد في أواخر شهر مارس الماضي.

ويسهم هذا التمويل في توفير جزء من المساهمة الحكومية في المشروع البالغة (250) مليون دينار (352 مليون دولار)، وفي تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى زيادة إمدادات المياه عبر توفير ما يصل إلى 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بعد عمليات التحلية ونقلها من العقبة إلى عمّان وبقية المحافظات.

ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية كل من وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ووزير المياه والري، وعن الجهة الممولة وقعها نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) السيدة جيلزومينا فيجليوتي وبحضور سعادة سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان ماريا هادجيثودوسيو.

وقدمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الشكر لبنك الاستثمار الأوروبي على توفير التمويل لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه، مؤكدة على الأهمية التي توليها الحكومة الأردنية للمشروع والذي يعتبر أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، وأهميته في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وكذلك أهمية توفير البنك للتمويل الميسر للمطور الفائز لتنفيذ المشروع وحسب الإطار الزمني له.

كما بينت الوزيرة أهمية وتاريخية العلاقة مع بنك الاستثمار الأوروبي كأحد الشركاء التنمويين للأردن، وعمل على توفير التمويل من خلال القروض والمنح الفنية والاستثمارية لدعم مشاريع في قطاعات رئيسة ذات أولوية كالتعليم والمياه والصرف الصحي والنقل والطاقة وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية، وإعداد الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشاريع في العديد من هذه القطاعات الهامة.

من جانبها، قالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن الاستثمار في مجال المياه استثمار في المستقبل وبفضل مشروع العقبة – عمَّان لتحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) الطموح، سيتمكن الأردن من التكيف مع تغيُّر المناخ، وفي الوقت نفسه ضمان الاستدامة البيئية من خلال الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة في إنجاز هذا المشروع.

وأشارت فليوتي إلى أن التعاون المثمر القائم بين الحكومة الأردنية وشركائها الدوليين وبنك الاستثمار الأوروبي سيسهم في توفير التمويل لدعم استثمارات تهدف إلى إحداث تحول جوهري في قطاع المياه في الأردن، وبالتالي توفير المياه العذبة لسكان المملكة، مؤكدة على مواصلة دعم بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع العقبة – عمَّان لتحلية ونقل المياه (الناقل الوطني).

ومن جانبها، ذكرت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السفيرة ماريا هادجيثودوسيو، أن فريق أوروبا يدعم أنشطة التكيف مع تغيُّر المناخ حول العالم، مبينة أهمية هذا التمويل الذي يعد الأول المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع العقبة – عمَّان لتحلية ونقل المياه (الناقل الوطني)، ويعكس حجم الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن المائي للأردن.

وتم على هامش حفل التوقيع، عقد اجتماع مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) فيجليوتي حيث تم التباحث حول الأولويات القطاعية للفترة القادمة وذلك حسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025)، بما في ذلك أهمية دعم القطاع الخاص ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تم وضع مسؤولة البنك بصورة مستجدات استكمال إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وأهمية مساهمة البنك في تمويل الأولويات والمشاريع التي تضمنها.