بوتين يصل إلى بيلاروس لإجراء محادثات مع حليفه لوكاشنكو

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، إلى بيلاروس، للقاء نظيره ألكسندر لوكاشنكو، حليفه في النزاع الأوكراني.

وبث التليفزيون الروسي الرسمي مشاهد تظهر بوتين وهو ينزل من الطائرة قبل أن يستقبله لوكاشنكو بحرارة مع مسئولين آخرين على مدرج المطار، وفق فرانس برس.

وكان المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي، قد أعلن الجمعة، عن أن الرئيسين سيجريان محادثات في قصر الاستقلال في العاصمة البيلاروسية مينسك أثناء "زيارة عمل" يقوم بها بوتين.

وأكد الكرملين في بيان أن المفاوضات ستركز على "القضايا الرئيسية" لتطوير "الشراكة الاستراتيجية" بين مينسك وموسكو، ولا سيما "التكامل" في إطار الاتحاد الروسي البيلاروسي، وهو تحالف يجمع هاتين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين منذ 1999.

كانت أوكرانيا قد أعلنت أنها تخشى هجومًا محتملًا من الأراضي البيلاروسية في 2023.

التعاون الاقتصادي

من جهته، قال ألكسندر لوكاشينكو، الذي يتولى السلطة منذ 1994، إن المحادثات ستركز على التعاون الاقتصادي، وكذلك على "الوضع العسكري والسياسي" حول البلدين.

وأكد أن استقلال مينسك ليس مهددًا، بينما يتحدث مراقبون باستمرار عن احتمال وحدة بين البلدين.

وقال لوكاشينكو، الجمعة، خلال اجتماع حكومي كما نقل مكتبه الإعلامي، إن "سيادة واستقلال (بيلاروسيا) ثابتان". وأضاف: "لكننا لن نكون أبدا أعداء روسيا".

وحقق النظامان تقاربًا كبيرًا منذ 2020، وحركة احتجاجية واسعة ضد إعادة انتخاب ألكسندر لوكاشنكو قمعت في بيلاروسيا بمباركة فلاديمير بوتين الذي أصبح مصدر دعم أساسي للوكاشنكو.

وشكلت بيلاروسيا قاعدة خلفية للقوات الروسية في هجومها على أوكرانيا في نهاية فبراير، إلا أن الجيش البيلاروسي لم يشارك حتى الآن في المعارك داخل الأراضي الأوكرانية.

وفي منتصف أكتوبر، أعلنت بيلاروسيا وروسيا تشكيل قوة عسكرية مشتركة غرضها "دفاعي" محض، بحسب مينسك.

وأجرى الجيش البيلاروسي هذا الأسبوع، عملية تفتيش مفاجئة لقواته بهدف تقييم قدراتها القتالية.