النيابة تصرح بدفن جثة شخص لقي مصرعه أثناء عبوره الطريق بالسلام

أمرت نيابة السلام التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه بعد ان صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية مفاده وجود مصادمة ، وانتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

و بالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق بمدينة السلام صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقية الإسعافات الأولية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.