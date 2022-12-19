الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة شخص لقي مصرعه أثناء عبوره الطريق بالسلام

جثة
جثة

أمرت نيابة السلام التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه بعد ان صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية مفاده وجود مصادمة ، وانتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

و بالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق بمدينة السلام صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقية الإسعافات الأولية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دفن جثة شخص السلام النيابة نيابة السلام النجدة

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وائل لطفي

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