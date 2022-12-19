الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خادمة تكشف كواليس سرقة مصوغات ذهبية وبيعها لجواهرجي في الشيخ زايد

ارشيفية
ارشيفية

اعترفت خادمة متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا بالشيخ زايد، بأنها استغلت عملها في الفيلا، وعلمها باحتفاظ مالك الفيلا بمصوغات ذهبية ومتعلقات ثمينة، فقررت سرقتها.

وأضافت المتهمة أنها استولت على مشغولات ذهبية وساعة ومتعلقات أخرى، وتوجهت إلى محل ذهب، وعرضت عليه شراء المسروقات، فاستجاب لها، رغم علمه أنها من حصيلة جريمة سرقة، وحصل عليها بثمن لا يتناسب مع قيمتها الأصلية. 

وعقب ضبط المتهم اعترف بشراء المسروقات وأرشد عنها، وعقب استعادتها، تم عرضها على مالك الفيلا الذي تعرف عليها، ووجه اتهاما للخادمة بالسرقة.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على خادمة متهمة بسرقة مصوغات ذهبية ومتعلقات من فيلا مخدومها في الشيخ زايد، كما تم ضبط صاحب محل مجوهرات متهم بشراء المسروقات رغم علمه أنه مسروقة. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض فيلا بالشيخ زايد للسرقة، وبإجراء التحريات تبين أن خادمة تعمل بالفيلا، وراء سرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات أخرى، وبيعها لصاحب محل مجوهرات، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بالسرقة، كما تم ضبط صاحب المحل وإعادة المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

خادمة سرقة مصوغات ذهبية الشيخ زايد جواهرجي سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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