دار الأوبرا تحتفل باليوم العالمى للغة العربية بصالون الأوبرا الثقافى

تحتفل دار الأوبرا المصرية باليوم العالمي للغة العربية من خلال صالون الأوبرا الثقافي الذي يستضيف الشاعر والناقد أحمد جاد بمشاركة عدد من المبدعين المصريين والعرب منهم عبير زكي، مني عبداللطيف، وسام عمارة، محمد أبوالعزايم، فايز أبوجيش (سوريا)، جلال العلي (السعودية) ويديره الشاعر عصام بدر تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي وذلك فى السابعة مساء الأربعاء ٢١ ديسمبر على المسرح الصغير.

يذكر أن أحمد جاد شاعر وناقد تم تصنيفه ممثلًا للاتجاه الرومانسي بين شعراء الألفية الثالثة في مصر بمعجم البابطين، حاصل على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية في الشعر 2010، جائزة اتحاد كتاب مصر في الشعر 2016، المركز الأول في الأشعار المسرحية من وزارة الثقافة المصرية 2012، درع مهرجان الشعر العربي 2013 وغيرها، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر 2022م، رئيس لجنة حماية اللغة العربية باتحاد كتاب مصر 2022، له مجموعة من الإصدارات والأعمال والدواوين منها يفتح نافذة للأقمار، أنغام على ضوء القمر، بينما تفنى الصور، فيما أظن، له علاقة بالمطر، أوبريت محفوظ عبدالرحمن، مسيرة حياة وغيرها إلى جانب دراسات نقدية بالمجلات الأدبية.