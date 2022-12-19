الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دار الأوبرا تحتفل باليوم العالمى للغة العربية بصالون الأوبرا الثقافى

جاد
جاد

تحتفل دار الأوبرا المصرية باليوم العالمي للغة العربية من خلال صالون الأوبرا الثقافي الذي يستضيف الشاعر والناقد أحمد جاد بمشاركة عدد من المبدعين المصريين والعرب منهم عبير زكي، مني عبداللطيف، وسام عمارة، محمد أبوالعزايم، فايز أبوجيش (سوريا)، جلال العلي (السعودية) ويديره الشاعر عصام بدر تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي وذلك فى السابعة مساء الأربعاء ٢١ ديسمبر على المسرح الصغير.

يذكر أن أحمد جاد شاعر وناقد تم تصنيفه ممثلًا للاتجاه الرومانسي بين شعراء الألفية الثالثة في مصر بمعجم البابطين، حاصل على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية في الشعر 2010، جائزة اتحاد كتاب مصر في الشعر 2016، المركز الأول في الأشعار المسرحية من وزارة الثقافة المصرية 2012، درع مهرجان الشعر العربي 2013 وغيرها، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر 2022م، رئيس لجنة حماية اللغة العربية باتحاد كتاب مصر 2022، له مجموعة من الإصدارات والأعمال والدواوين منها يفتح نافذة للأقمار، أنغام على ضوء القمر، بينما تفنى الصور، فيما أظن، له علاقة بالمطر، أوبريت محفوظ عبدالرحمن، مسيرة حياة وغيرها إلى جانب دراسات نقدية بالمجلات الأدبية.

دار الاوبرا دار الأوبرا المصرية صالون الاوبرا الثقافي اليوم العالمي للغة العربية صالون الأوبرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

أول تعليق من مبابى بعد خسارة فرنسا نهائى كأس العالم 2022

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الآثار بكرداسة

رفع أسعار الفائدة يدفع الدولار للانخفاض

يعلن بدء التشغيل التجريبي لرافع الصرف الصحي بمشروع دار مصر في العبور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو