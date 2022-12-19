النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمصاب إثر تناوله مادة مخدرة بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول إصابة شخص بحالة إعياء اثر تناوله مادة مخدرة، وطلبت التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيداً لسؤاله.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من طوارئ الصحة تفيد بادعاء تناول مادة مخدرة؛ وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وجري نقل المصاب إلي مستشفي 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتجري الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.