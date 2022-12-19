«يبيعون الحنة باعتبارها حشيشًا والدولارات ورق ملون».. سقوط عصابة النصب على المواطنين

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين بعدة أساليب.

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) بتضرره من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) لقيامه بإيهامه بقدرته على التوسط لدى أحد الأشخاص يزعم قدرته على تغيير العملات المصرية إلى عملات أجنبية واتفاقه معه على التقابل بدائرة القسم لتغيير بعض المبالغ المالية ولدى وصوله حضر 3 أشخاص وقام بتسليمهم المبلغ المالى وتسلم منهم حقيبة قاموا بإيهامه بأن بداخلها المبلغ المتفق عليه من العملات الأجنبية وعقب انصرافهم اكتشف تعرضه لواقعة نصب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين بعدة أساليب (استدراج المجنى عليهم بدعوى تغيير العملة، والاستيلاء على أموالهم وتسليمهم رزم ورق ملون على أنها "دولارات"، وكذا بيع عقاقير مخدرة "مقلدة"، وبيع مخلوط الحنة على أنه مخدر الحشيش، وبيع النحاس على أنه سبائك ذهبية، وإيهام عملائهم ببيع الذخائر واستخدام العلب الخشبية الخاصة بالأسماك المجففة بوضع حجارة بداخلها وتغليفها جيداً بدعوى احتوائها على ذخائر).

تم بإرشاد أحد المتهمين بمسكنه ضبط (العملات المقلدة والأدوات المستخدمة فى عملية التقليد)، وكذا (الأدوات المستخدمة فى تقليد العبوات الخاصة بالأقراص المدرجة بجدول المخدرات)، بالإضافة إلى (مجموعة من الأدوات المختلفة)، وكذا (سلاح أبيض "خنجر" عدد من الطلقات، كمية من أقراص التامول الجاهزة "مغشوشة")، كما تم بإرشاد متهم آخر بمسكنه ضبط (عدد من قطع النحاس على شكل سبائك ذهبية "أحجام مختلفة مقلدة").

كما اعترفوا باستخدامهم المضبوطات فى عمليات تزييف وتقليد الأوراق المالية والمواد المخدرة، وكذا السبائك الذهبية، بقصد النصب على المواطنين، وأقروا بتحصلهم على السبائك الذهبية المقلدة من أحد عملائهم ("سيئ النية" صاحب ورشة لتصنيع المشغولات الذهبية، كائنة بمنطقة الجمالية) وباستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بالورشة محل عمله، وبحوزته عدد (11) اسطمبة لطباعة الذهب "المقلد"، وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها، وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهمين واتهمهم بالنصب.