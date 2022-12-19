الإثنين 19 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعتزم فتح مدن صناعية واقتصادية جديدة مع إيران والسعودية وتركيا

العراق
العراق

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم، عن مساعٍ لفتح مدن صناعية واقتصادية جديدة مع إيران والسعودية وتركيا وكشفت عن رغبة من قبل الجانب التركي لإقامة مدينة صناعية دوائية في محافظة نينوى.

وقالت وزارة الصناعة والمعادن في بيان، إن هناك تقدماً كبيراً وملموساً في مشاريع المدن الصناعية في المحافظات، مبينة أن المدينة الصناعية في الأنبار أنجزت فيها المرحلة الأولى بالكامل، فيما شارفت المرحلة الثانية على الإنجاز، إذ بلغت نحو 70%.

وأشارت إلى أن المدينة الصناعية في محافظة ذي قار شهدت إنجاز المرحلتين الأولى والثانية وبنسبة 100%، منوهة بأن هيئة المدن الصناعية تسعى إلى إنجاز كل المراحل وفتح مشاريع أخرى لمدن صناعية مشتركة بينها وبين دول الجوار.

ولفتت إلى المساعي لإنجاز مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة على الحدود بين العراق والأردن، مؤكدة الجهود الحثيثة من الوزارة لغرض المشاركة في فتح مدن صناعية واقتصادية مع الدول الأخرى مثل إيران أو السعودية أو تركيا.

وأضافت أن هناك رغبة من قبل الجانب التركي لإقامة مدينة صناعية دوائية في محافظة نينوى، خاصة أن المنطقة تمثل مركزاً تجارياً مهماً.

وأوضحت أن هناك مدينتين صناعيتين قيد التطوير من قبل المستثمرين، وهما مدينة كربلاء المقدسة، متخصصة بالصناعات البتروكيميائية والنفطية، والمدينة الصناعية في النجف الأشرف والتي تعنى بالصناعات غير الملوثة وتقدر مساحتها بنحو 6 آلاف دونم.

وأشارت إلى وجود مدينة صناعية في محافظة واسط بمساحة 5 آلاف دونم مطروحة كفرصة استثمارية.

الحكومة العراقية السعودية إيران وتركيا محافظة نينوي مشاريع المدن الصناعية

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