الإثنين 19 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب شركة استولى على 3.5 مليون جنيه من بنك

المتهم
المتهم

نجحت الداخلية في ضبط صاحب شركة لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 3.5 مليون جنيه تقريباً من أموال أحد البنوك من خلال استخدامه ماكينة التحصيل الإلكتروني الخاصة بشركته في إجراء مشتريات وهمية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئول بأحد البنوك) بتضرر البنك محل عمله من (مدير شركة للصناعة والنقل "له معلومات جنائية") لقيامه بالنصب والاحتيال على البنك والاستيلاء على مبلغ مالي من البنك عن طريق استخدام إحدى ماكينات التحصيل الإلكتروني الخاصة بالشركة المشار إليها.

وبالفحص باستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين صحة الواقعة، وقيام المذكور بالاستيلاء على مبلغ مالى من البنك عن طريق استخدام إحدى ماكينات التحصيل الإلكتروني الخاصة بشركته في إجراء مشتريات وهمية باستخدام عدد من البطاقات الائتمانية الخاصة بأفراد أسرته وأقاربه بمبلغ  (3,500,000) جنيه تقريباً وقيامه بسحب قيمتها من حسابه البنكي، وقيامه عقب ذلك بإلغاء تلك العمليات الشرائية من الماكينة المسلمة له وإرجاع قيمتها إلى حساب البطاقات  البنكية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، مما تـرتب عليه قيام البنك بسداد تلك القيمة دون وجــود رصيد يقابلها بحـساب المتهم حال مطالبته بسداد قيمة تلك المشتريات الملغاة السابق سحبها مما ترتب عليه الإضرار بأموال البنك والاستيلاء على المبلغ المشار إليه دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. 

الداخلية د البنوك التحصيل الالكتروني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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