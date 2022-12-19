ضبط سيدة تسرق المشغولات الذهبية بأسلوب المغافلة فى القاهرة

نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات لقيامها بسرقة بعض المشغولات من داخل مسكن إحدى المواطنات بأسلوب «المغافلة» وإعادة المسروقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات، فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل مشغولات ذهبية– كائن بدائرة القسم) حول قيام (إحدى السيدات) بعرض مشغولات ألماظ للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين أنها مقيمة بمحافظة الجيزة وبحوزتها (بعض مشغولات الألماظ)، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (ربة منزل- مقيمة بمحافظة القاهرة) بأسلوب المغافلة أثناء عملها بمنزلها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.