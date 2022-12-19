الإثنين 19 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سيدة تسرق المشغولات الذهبية بأسلوب المغافلة فى القاهرة

متهمة
متهمة

نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات لقيامها بسرقة بعض المشغولات من داخل مسكن إحدى المواطنات بأسلوب «المغافلة» وإعادة المسروقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات، فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل مشغولات ذهبية– كائن بدائرة القسم) حول قيام (إحدى السيدات) بعرض مشغولات ألماظ للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين أنها مقيمة بمحافظة الجيزة وبحوزتها (بعض مشغولات الألماظ)، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (ربة منزل- مقيمة بمحافظة القاهرة) بأسلوب المغافلة أثناء عملها بمنزلها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

الداخلية سرقة المشغولات وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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