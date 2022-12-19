إنقاذ قارب يحمل 160 مهاجرًا قرب جزيرة لامبيدوزا الصقلية

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عملية رسوّ جديدة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، جرت ليل الأحد الإثنين، حيث تم إنقاذ قارب من الغرق على متنه 160 مهاجرًا.

وقالت المصادر الإيطالية: "إنه تم إنقاذ قارب يحمل أكثر من 160 مهاجراً خلال الليل، كان يبحر على بعد أميال قليلة عن جزيرة لامبيدوزا".

وذكرت المصادر الأمنية أنه على متن القارب السالف الذكر "توفيت أمس فتاة تبلغ من العمر عامين فقط، من ساحل العاج بعد حادث غرق تعرض له القارب الذي كان يقلها وذويها"، حسبما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية.

وأكدت المصادر أنه "تم نقل جميع المهاجرين إلى نقطة كونترادا إمبرياكولا الساخنة"، على كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي.

وجاءت عملية الإنقاذ تلك في وقت صرّح الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتّاريلا، بأن "تدفقات الهجرة تشهد تكثيفًا قويًا كنتيجة مباشرة لانعدام الأمن الغذائي وعدم الاستقرار الناتج عن الحرب" في أوكرانيا.

كما تأتي بعد يومين من إعلان السلطات الفرنسية عن أنها أنقذت أكثر من 160 مهاجرا ليل الجمعة، خلال محاولتهم عبور بحر المانش إلى بريطانيا على متن قوارب قديمة وفي ظل طقس بالغ البرودة، بعد أيام فقط من حادث غرق سفينة.

وأضاف مسئولون أن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية أنقذت نحو 50 شخصا من قارب واجه صعوبات قبالة ساحل فرنسا الشمالي، السبت، حيث جرى نقلهم إلى ميناء كاليه. كما أنقذت سفينة أخرى تابعة للبحرية 31 مهاجرا غرق قاربهم في المنطقة نفسها قبل أن يجري نقلهم إلى ميناء بولوني، بحسب «فرانس برس».

بدوره أحضر خفر السواحل 45 شخصا إلى ميناء كاليه بعد أن أرسلوا نداء استغاثة أثناء محاولتهم عبور القناة، في حين انطلق قارب نجاة لمساعدة 40 شخصا آخرين في مكان قريب، وقدم رجال خدمات الإنقاذ الفرنسية الرعاية اللازمة لجميع المهاجرين.