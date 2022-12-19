بالتزامن مع مبادرة «صحة الرئة».. كيف تحمي نفسك من الانسداد الرئوي؟

في إطار المبادرات العامة التي تسعى مصر لتنفيذها، أطلقت وزارة الصحة، مبادرة “صحة الرئة” تحت هاشتاج “معاك للأفضل” للكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى حد درجته.

في الحقيقة يجب علاج الجلطات بسرعة التي يتعرض لها الفرد، يمكن أن تتفكك وتنتقل عبر مجرى الدم إلى الرئتين، مما يؤدي إلى الانصمام الرئوي، يؤدي هذا إلى تجويع أنسجة الرئة من الدم، مما يجعل من الصعب أو المستحيل على الرئتين توفير الأكسجين لبقية الجسم.

الانسداد الرئوي هو حالة طبية طارئة ويتطلب علاجًا فوريًا بالأدوية أو الجراحة أو كليهما.

أفضل طريقة للوقاية من الانصمام الرئوي هي تقليل فرصة الإصابة بجلطات الدم وتجلط الأوردة العميقة، تشمل عوامل الخطر عدم الحركة لفترات طويلة، ووجود تاريخ عائلي من تجلط الأوردة العميقة أو الانسداد الرئوي، وكونك أكبر من 60 عامًا، والإصابة ببعض أنواع السرطان، والتدخين، واستخدام موانع الحمل الفموية أو العلاج الهرموني.

تغيير نمط الحياة

يمكن أن يؤدي اتباع أسلوب حياة نشط، والإقلاع عن التدخين، والبقاء متحركًا قدر الإمكان إلى تقليل خطر الإصابة بالانسداد الرئوي.

النشاط البدني اليومي

إذا بقيت غير نشط بانتظام في مكتب لعدة ساعات في اليوم، ينصحك أطباء جامعة نيويورك لانجون بالوقوف بشكل متكرر والتمدد، وأخذ فترات راحة للمشي بين الحين والآخر، وثني وتحريك ساقيك وقدميك أثناء الجلوس، هذه الخطوات الصغيرة تزيد من تدفق الدم الصحي وتعززه.

احتياطات السفر

قد تجبرك الرحلات الطويلة بالسيارة والطائرة على الجلوس في وضع واحد، لكن أطبائنا يوصونك بإيجاد طرق للتحرك قدر الإمكان، تجنب عقد ساقيك لفترات طويلة.

إذا كنت على متن طائرة، ارفع ركبتيك وقم بتدوير كاحليك لتحريك الدم أثناء الجلوس وقم بالوقوف والمشي إن أمكن، إذا كنت في سيارة خذ فترات راحة منتظمة للتمدد والتحرك.

يمكن أن يزيد الجفاف من خطر الإصابة بجلطات الدم، من المهم دائمًا شرب الكثير من الماء، ولكنه ضروري بشكل خاص عندما تكون غير متحرك لعدة ساعات، اشرب أكبر قدر ممكن من الماء وخصص وقتًا للاستراحة في الحمام وتمديد ساقيك.



الإقلاع عن تعاطي التبغ

المواد الكيميائية السامة في السجائر تضر خلايا الدم والأوعية الدموية وتجعلك أكثر عرضة للتخثر الوريدي العميق والانسداد الرئوي.