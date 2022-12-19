الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين

أسعار صرف الدولار
أسعار صرف الدولار

 استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية تعاملاته اليوم الإثنين بداية التعاملات الأسبوعية في البنوك بمصر.
وشهد سعر صرف الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع خلال الشهر الماضي ما بين 50 - 60 قرشا.. وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات (البنك الأهلي وبنك مصر) سجل سعر الصرف 24.61 جنيه للشراء و24.66 للبيع.. وفي بنك (قناة السويس) سجل 24.62 جنيه للشراء و24.72 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك (التجاري الدولي) 24.65 جنيه للشراء و24.72 جنيه للبيع وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.69 جنيه للشراء و24.72 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.63 جنيه للشراء و24.71 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية (اليورو) تراجعا ما بين 1 - 11 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية.
ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 26.04 جنيه للشراء و26.22 جنيه للبيع.. وفي البنك التجارى الدولي سجل 26.08 جنيه للشراء و26.24 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي، سجل 26.07 جنيه للشراء و26.16 جنيه للبيع.
وسجل الجنيه الاسترليني تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.. في البنك الأهلي وبنك مصر سجل 29.90 جنيه للشراء و30.09 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي، سجل 29.95 جنيه للشراء و30.16 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 29.91 جنيه للشراء و30.01 جنيه للبيع.
وعربيًا، سجل الريال السعودي 6.54 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 6.70 جنيه للشراء و6.71 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 77.60 جنيه للشراء و80.45 جنيه للبيع، وذلك وفقًا للبنك الأهلي.

أسعار صرف الدولار الجنيه المصري التعاملات الأسبوعية البنوك البنك الأهلي اليورو

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وائل لطفي

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