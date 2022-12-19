الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع للحصر بشبرا الخيمة

حريق مصنع للحصر
حريق مصنع للحصر بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب في مصنع للحصر بشارع كريستال عصفور بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، دون وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل مصنع للحصر بمنطقة كريستال عصفور بحى غرب شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالمحافظة، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق متصل أصيب ثلاثة أشخاص فى حريق داخل مصنع حلاوة بمنطقة عزبة السوق التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع حلاوة بمنطقة عزبة السوق ببنها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحريق بإشراف العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق داخل المصنع وإصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اللواء نبيل سليم العميد هيثم شحاته حي غرب شبرا الخيمة سيارات إطفاء محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية نشوب حريق داخل مصنع

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