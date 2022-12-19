الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف دورية أمنية بالعراق

الخارجية الاردنية
الخارجية الاردنية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، التفجير الإرهابي الذي استهدف دوريةً أمنية من الشرطة الاتحادية العراقية في محافظة كركوك، وأسفر عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية إدانة واستنكار المملكة الشديدين لجميع أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها المطلق مع العراق ودعمها الجهود التي يبذلها في الحفاظ على أمنه واستقراره، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. 

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الجيش العراقي، يحيى رسول، عن قتل إرهابي وإصابة آخر خلال كمين في ناحية الرياض بكركوك.

وقال رسول، في بيان، إن أبطال الشرطة الاتحادية تمكنوا من قتل إرهابي وإصابة آخر خلال نصب كمين محكم من قبل اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية، في قرية "علي السلطان" التابعة لناحية الرياض بكركوك.

وأضاف أن العملية تمت بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات التي رصدت تحركات إصابة أحد الدواعش، والذي لا يزال البحث جاريًا عنه.

وزارة الخارجية الأردنية التفجير الارهابي العراق الإرهاب كركوك

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