الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو غدا وتغيرات في تشكيل الفريق

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة فاركو في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المقرر لها غدا الثلاثاء على ستاد برج العرب .

ويسافر الفريق إلى الإسكندرية عقب انتهاء المران للمبيت بأحد الفنادق، هناك بعد اختيار السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة المباراة التي ستدخل المعسكر والتي تشهد غياب محمد عبدالمنعم للإيقاف بسبب حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة فيوتشر الماضية وبيرسي تاو للإصابة.

وحرص "كولر" على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني للحديث عن أهمية مباراة فاركو وضرورة الحصول على الثلاث نقاط، وتعويض التعادل في المباراة الأخيرة مع "فيوتشر" التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

- تدريبات فنية متنوعة للاعبين

وقاد المدير الفني المران، أمس، تدريبات فنية متنوعة للاعبين، تضمنت المران على العرضيات والتصويب على المرمى قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها ثلاثة فرق.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفي شوبير تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

في المقابل يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني إجراء بعض التغييرات على تشكيل الفريق الأول خلال مباراة فاركو المقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء فى إطار مباريات الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري، بسبب ظروف الإصابات والإيقافات .

و يغيب محمد عبد المنعم للايقاف لتراكم الإنذارات فى مباراة فيوتشر، فيما يغيب كل من بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر للاصابة .

ومن المنتظر أن يخرج محمد مجديى أفشة من حسابات الجهاز الفنى خلال مباراة فاركو، بعد قرار الجهاز الفنى بتوقيع عقوبة مالية عليه نظرا لعدم التزامه بالتعليمات الفنية خلال مباراة فيوتشر، يعود أليو ديانج لتشكيل الفريق بعد شفائه من آلام العضلة الخلفية ومشاركته فى تدريبات الفريق أمس وذلك بعد غياب عن مباراة فيوتشر .