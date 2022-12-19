أستاذ مناخ: فرض الضرائب على الانبعاثات الكربونية إجراء تنفيذي فعَّال لمواجهتها (فيديو)

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إنه عندما يتعرض المجتمع لخطر يهدد بقائه فإن القائمين عليه يتخذون الفور إجراءات فاعلة لتجنب هذا الخطر، وهو ما قام به الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية التي كانت تحقق أهدافها التنموية دون النظر لأوضاع الدول النامية.

ونوه قطب، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، بأنه عندما بدأت التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال القارة الأوروبية وتهددها بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للتغير المناخي.

وأضاف أستاذ المناخ، أن القارة الأوروبية تأثرت بالتغيرات المناخية بسبب موجات الصقيع وموجات الحرارة العالية، إضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على المواطن الأوروبي، وهو ما جعل هذه الدول تستشعر خطورة التغيرات المناخية، وخاصة زيادة الانبعاثات الكربونية.

الدول المتقدمة لم تكن تولي اهتماما لقرارات المؤتمرات المناخية

وأوضح أستاذ المناخ، أن الدول المتقدمة لم تكن تولي اهتماما لقرارات المؤتمرات المناخية السابقة، ومؤخرا اتخذت العديد من الإجراءات من بينها فرض الضرائب على الانبعاثات لتجنب الظواهر الجوية العنيفة الناجمة عنها، إلى جانب قرارات فعالة للبرلمانات الأوروبية لمواجهة تغيرات المناخ، مؤكدًا أنه إجراء تنفيذي فعَّال لمواجهة الانبعاثات الكربونية.