الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

وزيرة الخارجية الأسترالية تزور الصين هذا الأسبوع

أنتوني ألبانيزي
أنتوني ألبانيزي

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الإثنين، أن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج ستزور الصين هذا الأسبوع.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، يُشير هذا الأمر إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية بين بكين وكانبرا.

وستلتقي وونج مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي ويعقدان الحوار الأسترالي الصيني السادس للعلاقات الخارجية والاستراتيجية، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يوم الأربعاء، 
وستكون هذه أول زيارة لوزير أسترالي لبكين منذ عام 2019.

وسلط تقرير لصحيفة “آسيا تايمز”، الضوء على الدور الصيني في آسيا الوسطى، مشيرة إلى أن الصين تقدمت على روسيا في علاقاتها وتأثيرها بالمنطقة.

وأفاد التقرير أن تغييرًا يحدث في موازين القوى بالمنطقة، حيث تلعب الصين دورا رائدا وتتلاشى روسيا المتضائلة كثيرا. 

وزيرة الخارجية الأسترالية الصين وكالة رويترز بكين محمود عباس رئيس الوزراء الاسترالي

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