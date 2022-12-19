الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيوتشر يصطدم بغزل المحلة فى مباراة مواصلة الانتصارات ببطولة الدورى

فيوتشر تعادل في مباراته
فيوتشر تعادل في مباراته الأخيرة مع الأهلي

يحل غزل المحلة ضيفا على فريق فيوتشر في الخامسة مساء اليوم باستاد السلام في الأسبوع الثامن لدوري الممتاز .

فيوتشر بقيادة على ماهر يحتل المركز الرابع برصيد 15 نقطة من 4 انتصارات وثلاثة تعادلات وسجل سبعة أهداف ولديه أقوى دفاع في الدوري واهتزت شباكه مرتين، وبعد ثلاثة انتصارات متتالية على أسوان والداخلية والاتحاد السكندري تعادل الفريق في آخر مباراتين مع الإسماعيلي والأهلي، ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 17 ويفتقد الفريق جهود عمر كمال عبد الواحد بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام الأهلي .

على الجانب الآخر يحتل غزل المحلة بقيادة القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المركز الثالث برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل وهزيمة وسجل 11 هدفا ودخل مرماه سبعة أهداف وبعد هزيمته الوحيدة أمام الأهلي نجح في الفوز على الداخلية وطلائع الجيش ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 19 .

ومن المنتظر أن يقوم بابا فاسيليو باعادة إيهاب سمير وأحمد الشيخ وعبده يحيى للتشكيل الأساسي حتى لايتكرر ماحدث أمام طلائع الجيش عندما تأخر الفريق بهدفين ثم نجح في العودة والفوز 3-2  والمغامرة أمام فريق كبير مثل فيوتشر غير مأمونة العواقب .

القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق غزل المحلة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عمرو شعبان ومحمود الحضري وأحمد ميهوب ومعاذ الحناوي ومحمد نبيه ومحمود علاء ومحمد سيد بازوكا والسيد الشبراوي وهاني عادل وجابريل أوروك وإيهاب سمير ومصطفى العش وأحمد الشيخ وحميد ماو وأحمد النادري وصلاح ريكو وباولن فوافي وكريم مصطفى ومحمد جابر وخالد الاخميمي وأحمد الجعيدي وعبده يحيي وعبد الرحمن عاطف .

يدير المباراة محمود البنا ويساعده محمد محمود لطفي وعمرو جمعة ومعهم مبروك نبيل حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو وأسامة عبد اللطيف مساعد حكم فيديو .

الدوري المصري الممتاز فريق فيوتشر غزل المحله علي ماهر القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو

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وائل لطفي

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