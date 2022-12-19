الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل من الوارد أن ينخفض سعر الدولار؟.. خبير اقتصادى يجيب

الدولار أمام الجنيه
الدولار أمام الجنيه

وجه الإعلامي أحمد موسى سؤالا للدكتور مصطفى بدرة الخبير الإقتصادي:"هل من الوارد أن ينخفض سعر الدولار؟"، ليرد بدرة قائلاً:"طبعاً".

 

وأضاف بدرة خلال لقاءه مع موسى، ببرنامج على مسؤولتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الدولار سلعة مثل أي سلعة أخرى، لافتاً إلى أنه من الوارد أن ينخفض سعره مثلما حدث في عام 2016، حيث كثرت الشائعات بارتفاع أسعار الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة، وأنه من الممكن أن يصل سعر الدولار إلى 30 جنيه، لكن ما حدث أن سعر الدولار انخفض وقتها إلى 15 جنيهًا. 

 

وأكد أنه حتى ينخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، فلابد من العمل على زيادة الموارد، وزيادة الإيرادات التي تأتي من الخارج بالعملة الأجنبية، من خلال زيادة الاستثمار، زيادة التصدير، زيادة السياحة، زيادة موارد قناة السويس، زيادة التشغيل والاستثمار المباشر والغير مباشر، سنجد وقتها أن قيمة الدولار تنخفض. 

 

وأشار إلى أنه حتى تنخفض قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، يجب أن تهدأ الحرب الروسية الأوكرانية، حتى تبدأ أسعار الفائدة في الإنخفاض في العالم، وبالتالي يأتي المستثمرين من جديد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

«نيويورك بوست»: بايدن يهين أمة بأكملها

بريطانيا تدفع بـ1200 عسكرى بدلا من المسعفين وعناصر شرطة الحدود المضربين

هل من الوارد أن ينخفض سعر الدولار؟.. خبير اقتصادى يجيب

طبيب روسى يكشف المكان الأخطر لانتقال عدوى الفطريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

لواء.حمدى البطران

مكتباتنا العامة

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو