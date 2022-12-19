هل من الوارد أن ينخفض سعر الدولار؟.. خبير اقتصادى يجيب

وجه الإعلامي أحمد موسى سؤالا للدكتور مصطفى بدرة الخبير الإقتصادي:"هل من الوارد أن ينخفض سعر الدولار؟"، ليرد بدرة قائلاً:"طبعاً".

وأضاف بدرة خلال لقاءه مع موسى، ببرنامج على مسؤولتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الدولار سلعة مثل أي سلعة أخرى، لافتاً إلى أنه من الوارد أن ينخفض سعره مثلما حدث في عام 2016، حيث كثرت الشائعات بارتفاع أسعار الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة، وأنه من الممكن أن يصل سعر الدولار إلى 30 جنيه، لكن ما حدث أن سعر الدولار انخفض وقتها إلى 15 جنيهًا.

وأكد أنه حتى ينخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، فلابد من العمل على زيادة الموارد، وزيادة الإيرادات التي تأتي من الخارج بالعملة الأجنبية، من خلال زيادة الاستثمار، زيادة التصدير، زيادة السياحة، زيادة موارد قناة السويس، زيادة التشغيل والاستثمار المباشر والغير مباشر، سنجد وقتها أن قيمة الدولار تنخفض.

وأشار إلى أنه حتى تنخفض قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، يجب أن تهدأ الحرب الروسية الأوكرانية، حتى تبدأ أسعار الفائدة في الإنخفاض في العالم، وبالتالي يأتي المستثمرين من جديد.