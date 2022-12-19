محافظ بورسعيد: تشكيل لجان لمتابعة انضباط العملية التعليمية حتى نهاية العام

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على أن هناك لجان لمتابعة انضباط العملية التعليمية، تضم أعضاء إدارات التفتيش والتوجيه المالي بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية، وتعرض تقاريرها النهائية على هيئة الرقابة الإدارية، وتختص بمتابعة مستوى انضباط الطلاب والمعلمين في المؤسسات التعليمية، ورصد السلبيات المختلفة في العملية التعليمية ومتابعة جودة المنهج التعليمي، وتأهيل الكوادر التعليمية، والمرور على المدارس وذلك حتى نهاية العام الدراسي.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن هذه اللجان تقوم برصد نسب حضور الطلاب في المدارس ومدى الاعتماد على الدروس الخصوصية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن محافظة بورسعيد اتخذت إجراءات صارمة في هذا الملف لمنع انتشار مراكز الدروس الخصوصية، ولن يسمح باستغلال الطلاب وأولياء الأمور من قبل تجار العلم.

و أكد محافظ بورسعيد على أهمية دور المدرسة في بناء الشخصية مع البيت، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بالابتعاد عن الدروس الخصوصية، والالتزام بالحضور في المدرسة والاستجابة للجهود الحكومية في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، و دعم جهود تطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتًا أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كافة المستويات، و تم النهوض بالتعليم لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

كما أكد المحافظ على تكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية، منوهًا لأهمية أن يتعاون أولياء الأمور مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر سناتر بيع العلم، وطالب كذلك مسئولي التعليم بفرض تواجد المعلمين خلال اليوم الدراسي.

ووجه محافظ بورسعيد رسالة لأولياء الأمور والطلاب بضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة في تطوير العملية التعليمية، و دعم جهود الأجهزة التنفيذية في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى تعليمي أفضل لأبناءنا قادة المستقبل.