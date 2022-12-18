«مسار غير واضح».. آخر تطورات المصالحة الصينية الأمريكية

كشفت صحيفة آسيا تايمز الصينية، اليوم الأحد، عن آخر تطورات الأوضاع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مشيرة إلى أنه لا يوجد مسار واضح للمصالحة بين بكين وواشنطن، الفكرة المتزايدة بأن تقديم التنازلات من جانب واحد من قبل واشنطن هو السبيل الوحيد لإعادة تأهيل العلاقات الصينية الأمريكية الخاطئة.

وأفادت الصحيفة بأن الولايات المتحدة والصين تتجهان نحو ما يعتبره الكثيرون حربًا باردة جديدة، حيث يجادل الكثير من المحللين، بمن فيهم الأمريكيون، بأن التحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين يعتمد على تعديل أمريكا سلوكها لاستيعاب المخاوف الصينية.

وتابعت: هذا يعفي بكين بشكل مثير للفضول من مسؤولية مماثلة، كما أنه يحرف عن السؤال المهم حول ما إذا كانت حكومة جمهورية الصين الشعبية قد وقعت في شرك عدم القدرة على إجراء التغييرات السياسية التي يمكن أن تنعش العلاقات الثنائية.

تقر الأستاذة بجامعة كورنيل جيسيكا تشين فايس، في مقال نوقش كثيرًا في الشؤون الخارجية، بمخاطر "العدوان" و"الإكراه" من قبل جمهورية الصين الشعبية، لكنها تقصر توصياتها السياسية المحددة على الولايات المتحدة، مشيرة الى أن وقف الأعمال التي يبدو أنها تشجع الاستقلال الفعلي لتايوان، ووقف "المعارضة الانعكاسية" للمبادرات الصينية الدولية ؛ والكف عن استهداف شركات التكنولوجيا الصينية ؛ والعمل من خلال التجمعات الدولية التي تشمل الصين بدلاً من تلك التي تستبعد الصين.

كما أوصى تقرير صادر عن معهد كوينسي في ديسمبر 2022 بأن تسحب واشنطن في نهاية المطاف القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية وأن تلغي التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا ، وتتخلى عن الجامعة الأمريكية في كوسوفو ، وتقتصر الرباعية على الأنشطة غير العسكرية ، وتتوقف عن مغازلة الهند كشريك أمني وتبقى بعيدًا عن التحالف. حرب مضيق تايوان لأن "هزيمة الولايات المتحدة" ستكون "شبه مؤكدة" ولأن الدفاع عن تايوان ليس مصلحة حيوية للولايات المتحدة أو اليابان.

دعا المعلقان السياسيان ناثان جيه روبنسون ونعوم تشومسكي الأمريكيين إلى التوقف عن استخدام الصين كعدو وهمي لأغراض سياسية محلية و "التخلي عن الرغبة في الحفاظ على هيمنتنا بشكل دائم".

ويضيفان أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى التوقف عن تأجيج الصراع بلا داع" والبدء في "التفكير في كيف تبدو الأمور من المنظور الصيني".

ينصح جوناثان تيبيرمان، المحرر السابق لمجلة فورين بوليسي ، بأن الولايات المتحدة يجب أن "تقاوم سلوك الصين السيئ، ولكن أفضل طريقة للقيام بذلك ستكون "من خلال تخفيف حدة الخطاب الإيديولوجي [الأمريكي] ، وكذلك بالتخلي عن [ محاولات الولايات المتحدة] لفصل اقتصادات الولايات المتحدة والصين ".

يرى الأستاذ في جامعة كولومبيا جيفري ساكس أن على حكومة الولايات المتحدة "التوقف عن وضع شينجيانغ وتايوان وهونج كونج في قلب علاقاتنا مع الصين" حتى تتمكن الولايات المتحدة والصين معًا من "التوافق وتسوية المشكلات العالمية الحاسمة" مثل المناخ يتغيرون.